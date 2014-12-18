Trabzon ve Akhisar sessizliği bozamadı: 0-0

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.



9. dakikada soldan yapılan ortada, Buronu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Fatih Öztürk'ten döndü. Dönen topu Taşkın Çalış, kaleye gönderdi ancak çizgi önünde Salih Dursun meşin yuvarlağa müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.

25. dakikada Soner Aydoğdu'nun soldan kullandığı serbest atışta, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı hemen dışındaki Waris'in önüne düştü. Bu futbolcunun yerden şutunda top direğin yanından auta çıktı.

30. dakikada İshak Doğan'ın sağdan korner atışında, top, yan direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

41. dakikada Salih Dursun'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, top kaleci Emrah Tuncel de kaldı.

44. dakikada Mustafa Akbaş'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Emrah Tuncel, ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

45. dakikada Soner Aydoğdu'nun ara pasında, ceza alanı sağ çaprazında Waris topla buluşarak kaleci Emrah Tuncel ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda Emrah Tuncel, yatarak tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

54. dakikada Djoum'un pasında, sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz'ün şutunda, top yandan auta gitti.

59. dakikada Mehmet Akyüz'ün soldan pasında, ceza alanı içinde Taşkın Çalış'tan önce davranan İshak Doğan, topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.

90. dakikada Akhisar Belediyespor çok önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Ntibazonkiza'ın pasında, sağdan ceza alanına giren Mehmet Akyüz'ün şutunda, kaleci Fatih Öztürk'ü geçen top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.