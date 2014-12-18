Trabzonspor Michael Essien’in peşinde

Milan'da forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Michael Essien'in menajeri Fabien Piveteau, "Futbolcumu Premier Lig'den birçok kulüp istiyor ama Trabzonspor da bize teklif yaptı" dedi.

Fotomaç'ın haberine göre; Milan'da forma giyen Ganalı yıldız Michael Essien'in menajeri Fabien Piveteau, Trabzonspor taraftarını heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. calcionews24.com'a konuşan Piveteau, "Essien'i Premier Lig kulüpleri istiyor. Türk takımı Trabzonspor'dan da teklif aldık. Hatta bu konuda birkaç kez de görüştük. Şu anda Milan'ın futbolcusu ama gelecek neyi gösterir bilemeyiz" ifadesini kullandı.

İtalyan ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun, takımda yedek kaldığı için ayrılmak istediği vurgulanıyor.

Bordo mavili yönetimin, bu transfer için öncelikle Waris konusundaki gelişmeleri beklediği belirtiliyor. Sezon başında 6 milyon Euro'ya alınan genç forvet için geçtiğimiz hafta bir Katar takımının teklif getirdiği biliniyor. Ersun Yanal'ın da 'Satılabilir' raporu verdiği Waris için yönetim Arap ekibine '15 milyon Euro'ya bu iş biter' mesajı verdi. Waris'in avukatı Armand Kaya ile CEO Burak Gürdal İstanbul'da bir araya gelecek ve durum netlik kazanacak.

2005'te 45 milyon Euro'ya satılmıştı

Avrupa Ligi 2. turunda Napoli ile eşleşen Trabzonspor, künyesinde birbirinden büyük kulüpler bulunan Ganalı futbolcuyu almak istiyor. Milan'dan yıllık 2.5 milyon euro kazanan Ganalı oyuncunun ortalama bonservis bedeli ise 4 milyon Euro dolaylarında. Trabzonspor'un, yıllık 2.5 milyon Euro alan futbolcudan indirim isteyeceği de belirtiliyor. 2005 yılında 45 milyon Euro gibi rekor bir paraya Lyon'dan Chelsea'ye tranfer olan Essien, İngiliz ekibinde uzun süre forma giydi, birçok kupa kazanmayı başardı.

Michael Essien bu sezon 8 maçta forma giydi.