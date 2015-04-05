Trabzon Valisi: Şoför büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği gösterdi

Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Çaykur Rizespor Rizespor maçının ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan otobüs şoförü Ufuk Kıran'ın durumuna ilişkin bilgi verdi. Şoför'ün uyandığını ve yakın zamanda normal odaya alınacağını bildiren Vali Öz, "Hastamız uyandı ve kendisine geldi. Tabii şoförümüz gerçekten büyük bir cesaret ve kahramanlık göstermiş. Olayın görüntülerini izledikten sonra saldırının ardından aracı sağa çekmesi büyük bir kahramanlık ve cesaret gösterdiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Vali Öz, Kıran'ı tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Başhekim Prof. Dr. Tevfik Özlü ile gazetecilere açıklama yapan Öz, dün gece geç vakitlerde hastanın hayati fonksiyonlarının yerinde olduğunu söylediklerini anımsatarak, "Şimdi hastamızı da gördük. Uyandı ve kendisine geldi" dedi.

‘Şoför büyük bir cesaret ve kahramanlık gösterdi’

Şoförün büyük bir cesaret ve kahramanlık gösterdiğini vurgulayan Öz, şöyle konuştu:

"Olayın görüntülerini izledikten sonra saldırının ardından aracı sağa çekmesi, büyük kahramanlık ve cesaret gösterdiğini görüyoruz. O yönden bakıldığında gerçekten büyük bir sıkıntının önüne geçildiği görülüyor. Şoför arkadaşımızın sağlık durumu iyi, konuşulanlara cevap verebiliyor. İnşallah kısa zamanda normal servise de alınır. Bunun için de kendisinin daha da rahatlamasını bekliyoruz. Şoförümüzün bu durumda olması bizi teselli etti. Zaten bölgede incelemeler, çalışmalar, faillerle ilgili araştırmalar devam ediyor."

‘Kamera görüntülerinde iki el silah sesi duyuluyor’

Vali Öz, gazetecilerin saldırıda kullanılan silahın av tüfeği olup olmadığı yönündeki soru üzerine, şunları kaydetti:

"Evet, bizim otobüsün arkasından gelen polis aracının çektiği görüntülerde, iki el silah sesi duyuluyor ve bunun üzerine şoförümüz dörtlüleri yakarak aracı sağa çekiyor. Bu gelen silah sesleri ve yaralı şoförümüzün üzerinden çıkan bulgular, saçmalar şekliyle 2 el ateş edildiğini gösteriyor. Bu çerçevede olayın çözülmesi ve faillerin bulunması için çalışmalarımızı ekiplerimiz sürdürüyor. Hastamız inşallah ailesiyle birlikte en kısa sürede normal hayatına dönecektir."

Olayın terör bağlantısı var mı?

Olayın terör bağlantısı olup olmadığına sorulan Öz, şu andaki bulgularla bunu söylemenin doğru olmadığını söyledi.

Genel bulgunun olayda av tüfeği kullanıldığı yönünde olduğunu dile getiren Öz, "Av tüfeğiyle yerel bir saldırı olma ihtimali yüksek ancak tüm ihtimalleri de gözden uzak tutmamak gerekiyor. Bütün yönleriyle değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Başhekim Özlü ise hastanın şu anda uyandığını belirterek, "Sayın Valimiz kendisini ziyaret ederek görüştü, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Hastamız da ona cevap verdi. Valimiz kendisini kutladı. Şu anda bilinci açık. Kendisine uyutan bir ilaç veriyorduk, o ilacın dozunu azalttık, azaltınca rahatladı ve şu anda sağlık açısından gayet iyi" ifadelerini kullandı.