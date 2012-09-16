Trabzon Valisi, 'Bunlar Rum dölü bu yüzden istemiyorlar HES'i' dedi mi?

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Karaçam beldesinde yapımı devam eden Derebaşı Hidroelektrik Santrali (HES) inşaatında kullanılan 2 araç molotof kokteyli atılarak yakıldı. Olayın ardınan açıklama yapan Trabzon Valisi Recep Kızılcık'ın, ''Bunlar zaten Rum dölü bu yüzden istemiyorlar HES'i" dediği iddia edildi.

İş makinalarına molotof atıldı

Trabzon Valisi Recep Kızılcık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün gece beldede HES inşaatında kullanılan araçlara yönelik bir saldırının olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ”İnşaatta kullanılan bir iş makinesi ile bir binek araca, inşaata karşı çıkanlar tarafından molotof kokteyli atıldı. Yangın sonucu iş makinesi kullanılamaz hale gelirken, binek araç da zarar meydana geldi. Saldırı, HES inşaatına karşı çıkan kişiler tarafından yapıldığı tespit edildi. Güvenlik güçlerimiz olayın ardından, eylemi gerçekleştiren 8 kişinin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Diğer kişilerin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.” Kızılcık, gözaltında olan kişilerin sorgularının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

devrimcikaradeniz.com adlı inter sitesinin twitter hesabından duyurduğu habere göre; Trabzon Valisi Recep Kızılcık'ın HES'e karşı olan eylemcilere, "Bunlar zaten Rum dölü bu yüzden istemiyorlar HES'i" dediği iddia edildi.

İşte siteden atılan twitler ve fotoğraflar: