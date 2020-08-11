Trabzon Üniversitesi'nde büro personeli almak için İHA pilotu şartı koşuldu: İlana bir kişi başvurdu, 63 KPSS puanıyla göreve seçildi

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın eşi Derya Bağ için 'adrese teslim' ilan yayınlamasına yönelik tepkiler sürerken, bir dikkati çeken ilan ve işe alım da Trabzon Üniversitesi'nde açıldı. Büro personeli almak için İHA pilotu şartı arandı. İlana bir kişi başvurdu. Göreve seçilen kadının akrabası da aynı üniversite görevli.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, üniversite, 26 Haziran'da ilana çıkarak, 10 kişilik, 4B sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Çeşitli fakültelere alınacak büro personellerinde “Alanında lisans mezunu olma” şartı ile bazı sertifikalar arandı.

Mühendislik Fakültesi ilanında ise ilginç bir detaya yer verildi. Tek kişinin alınacağı ilanda “Mühendislik fakültelerinin Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği'nden mezun olma ve İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot Sertifikası sahibi” olma şartları arandı.

KPSS puanı: 63

İlana tek kişi başvurdu. Şartlara uyan S.A., 63.8 KPSS puanıyla büro personeli olarak seçildi. İlanın sonucuna ilişkin kararda, “Diğer başvurular arasında ilan şartlarını sağlayan aday bulunmamaktadır” denildi. Rakipsiz bir şekilde büro personeli olan S.A.'nın Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği'nden 2019 yılında mezun olduğu öğrenildi. Büro personeli olan kadının profesör akrabası da aynı üniversitede görevli bulunuyor.