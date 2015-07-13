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'Trabzon turizminin gelişimini duayla hızlandıracağız'

Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı, seyahate gönderdikleri dar gelirli ailelerin dualarıyla kentteki turizmin hızlanacağını umduklarını söyledi

13 Temmuz 2015 23:20

Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga, "Trabzon turizminin gelişimini duayla hızlandıracağız" dedi. Derneğin, Trabzonlu dar gelirli aileleri Çanakkale ve Konya'nın yanı sıra Umre'ye göndermek gibi planları olduğunu ifade eden Çavga, bu ailelerden alınan "hayır duaları"yla da Trabzon turizminin gelişiminin hızlanacağını umduklarını söyledi.

Trabzon EYOF Hatıra Parkı’nda düzenlenen iftarda konuşan TİSAD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

“Derneğimizin ilk yılında böyle bir iftar yemeği düzenlemek istedik. Programımız amacına uygun şekilde oldu. İftar programımızı geleneksel hale getireceğiz. Bu tür organizasyonlara imza atmaya devam edeceğiz. Bilindiği üzere daha önce sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında huzur evindeki yaşlılarımıza ve çocuk esirgeme kurumundaki çocuklarımıza gezi programları düzenlemiştik. Kısa vadedeki hedeflerimiz arasında, Trabzon’daki dar gelirli aileleri Çanakkale'ye, Konya’ya ve Umre’ye gönderme planımız var. Amacımız onların duasını almak. Trabzon turizminin gelişimini duayla hızlandıracağız."

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