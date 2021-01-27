Trabzon Şehir Hastanesi'nin 1.1 milyar TL'lik ihalesi Kalyon İnşaat'a verildi

Trabzon Şehir Hastanesi'nin yapımı için yaklaşık 1.1 milyar TL'lik ihaleyi Kalyon İnşaat aldı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün 22 Eylül 2020 tarihinde 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi’nin yapımı için düzenlediği ihaleyi Kalyon kazandı.

19 Ocak’ta açıklanan ihale sonucuna göre de 1 milyar 99 milyon TL’ye mal oldu. İmzalanan sözleşmeye göre hastane inşaatının 2023 yılı başına kadar tamamlanması öngörülüyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21\B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle düzenlendi.

Kalyon'a büyük projeler

Kalyon İnşaat’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sabah ve ATV’yi satın alarak adından söz ettiren şirket Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, Taksim Yayalaştırma Projesi, Bakırköy Adalet Sarayı, Mecidiyeköy Metrobüs İhalesi, İstanbul 3’üncü Havalimanı Projesi, Başakşehir Stadı ve Çanakkale-Ayvacık Yolu ile KKTC Su Temin Projesi gibi çok sayıda projeyi de üstlendi.

En çok sözleşme Kalyon ile imzalandı

Türkiye’nin 2020 yılında en çok sözleşme imzalayan 20 müteahhidi belli oldu. Listenin birinci sırasında da Kalyon İnşaat bulunuyor. Listeye göre, Kalyon İnşaat geçen yıl, toplam bedeli 34 milyar 543 milyon TL olan 20 sözleşmeye imza attı. Listede, Kalyon İnşaat’ı; Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat ve Özgün Yapı takip etti.