Trabzon Ortahisar'da tek kişilik ihale

Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin ihaleyle satışa çıkardığı Beşirli'deki kapalı pazar yerine bir kişi talip oldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde içerisinde alışveriş merkezi ve spor alanlarının da bulunduğu pazar yeri niteliğindeki taşınmazın satışı ile ilgili açıklama yapan Belediye Meclisi'nin İyi Parti Grup Başkanvekili Berrin Erkuloğlu, "Satış için gerçekleştirilen ihaleye yalnızca bir kişi katılmış ve söz konusu mülk yangından mal kaçırırcasına satılmaya çalışılmaktadır" dedi.

61 Saat'in haberine göre, Ortahisar Belediye Meclisi'nin İyi Parti Grup Başkanvekili Erkuloğlu, 2 No’lu Beşirli Mahallesi’ndeki kapalı semt pazarının satışa çıkarılmasını eleştirdi.

"Bir kişinin girdiği ihale şüphelidir"

Ortahisar Belediyesi'ne ait 1585,67 metrekare yüzölçümüne sahip olan taşınmazın ihalesinde açıklık getirilmesi gereken noktalar olduğunu aktaran Erkuloğlu, “2 No’lu Beşirli’deki kapalı semt pazarı haraç mezat bir şekilde ihaleye çıkarılmış. Söz konusu alanın Ortahisar Belediyesi mülkü olmaktan çıkarılması İYİ Parti olarak karşı olduğumuz bir durum. Mecliste bu yönde ret oyu da kullanmıştık. Ancak bu konuda göstermiş olduğumuz duyarlılık ve çaba mülkün ihale sürecine engel olmaya yetmedi.

Satış için gerçekleştirilen ihaleye yalnızca bir kişi katılmış ve söz konusu mülk yangından mal kaçırırcasına satılmaya çalışılmaktadır. Bir kişinin girdiği ihalenin halk nazarında da şüphesi vardır. Bu durumda satılacak taşınmazın değerini bulması için ihalenin iptali en doğru karar olacaktır. Ardından tekrarlanacak ihalenin yapılış usul ve esasları bütün çıplaklığı ile kamuoyu ile paylaşılmalıdır ve gerekli rekabet koşulları oluşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.