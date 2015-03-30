Trabzon medyasından Emre Belözoğlu yorumu: Türk futboluna büyük müjde

Trabzon medyası, Emre Belözoğlu'nun milli takımı bırakacağı hakkında çıkan haberlere, "Türk futboluna büyük müjde" başlığıyla yer verdi.

DHA'nın haberine göre, bazı ulusal gazete ve internet sitelerinde yer alan haberde, Hollanda maçında protesto edilen Emre Belözoğlu'nun milli takım kariyerini sonlandırma kararı aldığı ileri sürüldü.



Bu haberi Trabzon'dan yayın yapan internet siteleri de ilginç başlıklarla okuyucularına duyurdu. Trabzonajans.com sitesi, "Türkiye'nin gözü aydın", Haber61.net sitesi ise, "Türk futboluna büyük müjde" başlıklarını kullandı.



Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, özellikle eski Trabzonsporlu futbolcu Didier Zokora ile yaşadığı ırkçılık polemiğiyle uzun süre Trabzon spor kamuoyunun gündeminde kalmıştı.

Trabzonsporlu taraftarlar, hem Zokora'ya karşı ırkçı tutumu, hem de şike sürecindeki demeçleri nedeniyle Emre Belözoğlu'na Avni Aker'deki maçlarda son yıllarda büyük tepki gösteriyordu.