Trabzon İl Sağlık Müdürü Usta: 60-64 yaş arası grupta aşı olmayan sayısı yüzde 38'e vardı

Risk haritasına göre en çok vaka bulunan illerden olan Trabzon'da İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Aşı olmayan sayısı yüzde 38'e vardı. Bir an önce aşılarını yaptırmaları yönünde telkinlerde bulunuyoruz" dedi.

Trabzon'da belirli yaş ve öncelikli meslek grupları arasında yer alan 219 bin 394 kişiden 149 bin 765 kişiye aşı yapıldı. 65 yaş üstü kişilerde yüzde 80’inin üzerinde aşılama yapılırken, 60-64 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 38’inin aşı yaptırmadığı belirlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan aşılamada ulaşılan sayının yüz güldürücü olduğunu söyledi:

"Yüzde 80’in üzerinde aşılamamız var ama geriye kalan yaklaşık yüzde 20’lik grubun neden aşılanamadığı sorulabiliyor. Burada birçok etken var. Birinci etken, hastalığı geçirmiş olanlara tekrar aşı yapılmıyor. İkinci olarak, şu an hastalığı geçirenler aşı yapılmamış oluyor. Az bir kesimde ise aşıya karşı güvensizlik olabiliyor. Bu her toplumda aykırı olarak yansıyan bir kesim, zaten olabilecektir. Sadece bunu aşı olarak düşünmemek gerekiyor.

"Yarın yaptırırım dürtüsü olduğunu gözlemliyoruz"

Şehrimizin nüfusunun bir kısmı il dışında. Kişi burada bize kayıtlı olarak görülüyor ama aslına İstanbul, Ankara, Antalya gibi başka şehirlerde bulunabiliyor. O nedenle bizde aşı yapılmamış olarak görülebiliyor. Kalan yüzde 20’lik kısım çok da abartılacak bir oran değil ama bu rakamı yukarılara çekebilmek için uğraşıyoruz.

60-64 yaş arası grupta aşılamanın yavaş ilerliyor. Bu grupta yüzde 35-38 arasında aşı yapılmayan var. Orada da biraz “Yarın yaptırırım” dürtüsü olduğunu gözlemliyoruz. Bu kesime özellikle bir an önce aşısını yaptırma üzerinde telkinlerde bulunuyoruz. Biontech aşımız elimizde yeterince var, Sinovac aşısı zaten var. Kişi hangisini tercih ederse, aşısını yaptırmasıyla toplumsal bağışıklığı sağlamaya gayret ediyoruz." (DHA)