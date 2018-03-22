Trabzon Havalimanı'nda onarım çalışması

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA) - TRABZON Havalimanı\'nda, pist, apron ve taksi yolu sahalarının onarımına yönelik çalışma başlatıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, mevcut pist, 4 santimetre tıraşlanacak ardından tekrar 4 santimetre asfalt yeni aşınma tabakası ile kaplanacak. Onarımın yapılacağı tarih ve saatlerin belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"Pist aydınlatma sistemi, CAT II kategorisine göre yenilenecek ve bir adet 400 metre kare büyüklüğünde regülatör binası ve 11 pist başında istinat duvarı yapılacaktır. Söz konusu çalışmaların havalimanının uçuş trafiğine kapatılmadan belli saatler arasında yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda onarımların yapılacağı tarih ve saatlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir\"

TRABZON HAVALİMANI

Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı, Türkiye’nin trafikler yönünde en önemli havalimanları arasında yer alıyor. 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulun havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun \'ICAO\' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı\'ndan İstanbul- Ankara ve Adana’ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı\'na her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş- kalkış yapıyor.

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