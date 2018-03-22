T24 LogoT24 Logo
Gündem

Trabzon Havalimanı'nda onarım çalışması

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA) - TRABZON Havalimanı'nda, pist, apron ve taksi yolu sahalarının onarımına yönelik çalışma başlatıldı

22 Mart 2018 12:39

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA) - TRABZON Havalimanı\'nda, pist, apron ve taksi yolu sahalarının onarımına yönelik çalışma başlatıldı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, mevcut pist, 4 santimetre tıraşlanacak ardından tekrar 4 santimetre asfalt yeni aşınma tabakası ile kaplanacak. Onarımın yapılacağı tarih ve saatlerin belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen yazılı açıklamada, şöyle denildi: 
\"Pist aydınlatma sistemi, CAT II kategorisine göre yenilenecek ve bir adet 400 metre kare büyüklüğünde regülatör binası ve 11 pist başında istinat duvarı yapılacaktır. Söz konusu çalışmaların havalimanının uçuş trafiğine kapatılmadan belli saatler arasında yapılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda onarımların yapılacağı tarih ve saatlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir\"
TRABZON HAVALİMANI
Hava trafiğine 1957 yılında açılan Trabzon Havalimanı, Türkiye’nin trafikler yönünde en önemli havalimanları arasında yer alıyor. 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulun havalimanı, orta ebatlı uçakların inmesine uygun \'ICAO\' standartlarında yer alıyor. Trabzon Havalimanı\'ndan İstanbul- Ankara ve Adana’ya her gün; İzmir, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli havalimanlarına ise haftada birkaç kez sefer düzenleniyor. Dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım havalimanlarına ise haftada toplam 4 sefer gerçekleştiriliyor. Trabzon Havalimanı\'na her yıl 29 binin üzerinde uçak iniş- kalkış yapıyor.  

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aleyna BAYRAMTRABZON DHATRABZON HavalimanıUlaştırma DenizcilikHaberleşme BakanlığıOnarımınCAT IISözBuHAVALİMANI HavaTrabzon Havalimanı TürkiyeninTrabzon HavalimanıAnkaraAdanayaAntalya Bursa YenişehirKocaeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24