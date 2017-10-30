Trabzon Havalimanı tadilata alınıyor

Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA) - TRABZON Valisi Yücel Yavuz, yapılan iyileştirme ve pist genişletme çalışmaları nedeniyle Trabzon Havalimanı\'nın Kasım ayı boyunca 11.00 ve 16.00 saatleri arasında iniş ve uçuşlara kapalı olacağını duyurdu.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, bugün Valilik B toplantı salonunda basın mensuplarına kentte yürütülen bir takım proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Yavuz, Trabzon Havalimanı\'nın yapılan iyileştirme ve pist genişletme çalışmalarının 1 Kasım\'da başlayarak 30 Kasım\'da tamamlanacağını söyledi.

Trabzon Havalimanı\'nda Devlet Hava Meydanları tarafından ihale edilen pist genişletme ve iyileştirme çalışmalarında 2\'inci aşamaya gelindiğini belirten Vali Yavuz, bahse konu tarihlerde 11.00 ve 16.00 saatleri arasında hava limanının iniş ve uçuşlara kapalı olacağını da duyurdu.

\'ÇALIŞMALAR BELLİ NOKTAYA GELDİ\'

Konuyla ilgili konuşan ve bir takım çalışmalar için gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Vali Yavuz, şunları söyledi:

“Trabzon Havalimanımızda ihale edilen şekilde bir takım iyileştirmeler yapılıyor. Herhangi bir şekilde uçuşu aksatmadan yürütülen çalışmalar belli noktaya geldi. 1 Kasım ile 30 Kasım arasında saat 11.00 ve 16.00 saatleri arasında her gün çalışma yapılacak. Pist genişletmesi ve iyileştirme çalışmaları bahisle 1 Kasım ile 30 Kasım arasındaki bu saatlerde çok zorunlu olmadıkça iniş ve kalkış yapılmayacak. Ancak bu Trabzon’a geliş ve gidişlerdeki uçuşları da engellemeyecek. Hava yolu şirketleri bunu anlayışla karşılayarak ilgili tedbirleri aldı. Sadece birkaç uçuş iptal edildiği bahis edilebilir ama onlar da sezon gereği çok yoğun olmayan saatlerdeki uçuşlar. Hem özel sektör hem de kamu sektöründeki uçak şirketleri de bu konudaki düzenlemeleri yaptılar. Bu konuyu dile getirdiğimizde hava yolu şirketleri bunu anlayışla karşıladı. İlimize geliş ve gidişlerde bu sirkülâsyonu \'En az şekilde nasıl olumsuz etkilenir\' şeklinde düzenlemelerini yaptılar. Zorunlu olmadıkça hava trafiği olmayacak, ama zorunlu durum olduğunda da uçuşa mümkün hale gelecek.”



FOTOĞRAFLI