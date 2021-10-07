Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağına bomba ihbarı!

Kuveyt- Trabzon seferini yapan Al Jazeera Havayolları'na ait yolcu uçağı havadayken bomba ihbarı yapıldı. Trabzon Havalimanı'na acil inen uçaktaki yolcular tahliye edildikten sonra bomba imha uzmanı ekipler, uçakta arama başlattı.



Kuveyt-Trabzon seferini yapan J-9313 sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı havada olduğu sırada bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine uçak, Trabzon Havalimanı'na acil indi. Yolcular tahliye edilirken, havalimanında geniş güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ve ambulansların bekletildiği havalimanında bomba imha uzmanı ekipler uçakta arama başlattı. (DHA)

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Kuveyt Havayolları Genel Merkezi’ne bir uçağa bomba konulduğuna dair ihbar yapılıyor. Uluslararası kurallar gereği o an havada bulunan Kuveyt Hava Yolları'na ait tüm uçaklara bu durum bildirilerek, bu uçakların uygun yerlere inişleri sağlanmıştır. Kuveyt’ten havalanarak, Trabzon Havalimanı’na gelmekte olan CZR-314 sefer sayılı uçak da saat 11.18’de havalimanına iniş yaptı. Yer güvenlik birimlerimiz tarafından uçak güvenli alana alınarak detayları aramalar yapılıyor. Uçağımızda 51 yolcu ve 6 mürettebat vardı, onların tahliyeleri gerçekleştirildi. Yolcuların bagajlarını detaylı arama işlemleri yapılıyor. Havalimanında uçuşların durdurulması ile ilgili bir şey söz konusu değil. Havalimanı uçuşlara açıktır. Uçak güvenli bölgede araması tamamlanarak tekrar seferine devam edecek” açıklamasını yaptı.