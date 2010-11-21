Trabzon haftayı 1 puanla kapadı

T24- Trabzonspor baştan sona üstün oynadığı maçta Eskişehir defansını bir türlü geçemedi. Eskişehir kilidini açacak anahtarı bulamayan Trabzonspor, takipçisi Bursaspor'un 3 puanla kapattığı haftayı 1 puanla geçti. Aradaki puan farkı ikiye indi.

Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor karşısına çıkan lider Trabzonspor baştan sona üstün oynadığı maçta Eskişehir kilidini açacak anahtarı bulamadı. Jaja'nın, Alanzinho'nun ve Umut'un çabaları sonuç vermedi. Bursa'nın 3 puanla kapattığı haftada Trabzonspor sahadan 1 puanla ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor kendi sahasında Eskişehirspor'u ağırladı. Teknik direktör Bülent Uygun'un cezası nedeniyle saha kenarında olmadığı Eskişehirspor ile karşılaşan Trabzonspor, yakın takipçisi Bursaspor'un galibiyetle kapattığı haftada 90 dakika boyunca 3 puanı aradı. 20 bini aşkın taraftarının desteğiyle Eskişehirspor karşısına çıkan lider Trabzonspor, ilk yarıda aradığı golü bulamadı. Özellikle ilk 30 dakikalık bölümde savunmasını kalabalık tutan rakibi karşısında etkili pozisyonlar bulamayan bordo-mavililer, devrenin sonlarına doğru rakip kaleye yüklendiyse de öne geçmeyi başaramadı. Forvette yalnız Serdar'ı bırakan Eskişehirspor ise ani çıkışlarla rakip kalede zaman zaman etkili ataklar geliştirdi, ancak bunlarda başarılı olamadı.

İkinci yarıya etkili başlayan yine Trabzonspor'du. Alanzinho ve Jaja ile Eskişehirspor alanında etkili olan Trabzonspor maç boyunca üstün oynadığı karşılaşmada golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Uzatma dakikalarında Pele'nin yakaladığı pozisyonda kaleci Onur'un kurtarışları, Pele'nin ise uygun durumda pas vermemesi dikkatleri çekti. Son dakikada ise Egemen'in kafası direkten döndü, Jaja'nın müsait durumda vuruşu kaleci Ivesa'da kaldı.

Trabzonspor bu beraberlikle 30 puana ulaştı ve Bursaspor ile olan puan farkı ikiye indi. Eskişehirspor ise 12 puana yükseldi.