Trabzon gece yarısı transferi patlattı

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Kamerunlu orta saha oyuncusu Stephane M'bia, gece yarısı Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Kamerunlu orta saha oyuncusu Stephane M’bia, gece yarısı Trabzon’a geldi.



İngiltere’nin Queens Park Rangers takımının oyuncusu olan ancak bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluğu kazanan Sevilla’da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki M’bia, Paris’ten İstanbul aktarmalı olarak Trabzon’a geldi.

Saat 00.40’ta THY’nin tarifeli uçağıyla Trabzon’a ulaşan geçen Kamerunlu oyuncuyu bir grup Trabzonspor taraftarı karşıladı.

Bordo mavili kaşkol taktıkları M’bia’ya sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, yıldız oyuncu lehine tezahürat yaptı. M’bia, taraftarların tezahüratlarına el sallayarak karşılık vererek oteline hareket etti.

Stephane M'bia sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık sözleşme imzalayacak.