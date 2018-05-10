Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 2 ödül

TRABZON, (DHA) - TRABZON Gazeteciler Cemiyeti\'nce (TGC) düzenlenen \'2017 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması\'nda, Doğan Haber Ajansı (DHA) Trabzon Bürosu\'ndan Selçuk Başar ve Fatih Turan, ‘haber fotoğrafı’ dalında ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

\'TGC 2017 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması\'nın ödül töreni, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe kaymakam ile belediye başkanları başta olmak üzere çok sayıda protokol mensubu ve davetli katıldı. Yarışmada dereceye giren gazetecilere ödülleri törende verildi.

Jüri üyeleri tarafından 61 başvurunun değerlendirildiği yarışmada; Tunceli’de PKK’lı teröristlerin şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın cenaze töreninde çektiği, ‘Nasıl kıydınız’ adlı fotoğrafıyla DHA muhabiri Selçuk Başar ile Trabzon\'un Maçka ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz için düzenlenen şehit cenazesi töreninde çektiği, ‘Şehide son selam’ adlı fotoğrafıyla DHA muhabiri Fatih Turan, ödüle layık görüldü. Başar ile Turan\'a, ‘haber fotoğrafı’ dalındaki ödüllerini Basın İlan Kurumu Trabzon Şube Müdürü Muharrem Mermertaş verdi.

Törende, meslekte 20 yılını dolduran gazetecilere de \'Basın Hizmet Ödülü\' verilirken, Milliyet Gazetesi Magazin Servisi eski Müdürü gazeteci ve yazar Ali Eyüpoğlu da \'Yılın Sanat Ödülü\'ne layık görüldü. Gecede Trabzonspor\'un altyapısından yetişerek, A takıma yükselen milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’e ise \'Yılın Sporcusu\' ödülleri verildi.

Ödül töreni, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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