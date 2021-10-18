Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Kırmızı kart kararı bence doğruydu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe karşısında elde ettikleri galibiyete ilişkin, "Bugün şanssız bir golle geriye düşmemize rağmen oyuncularımız, taraftarlarımızla birlikte çok güzel bir mücadele örneği gösterdi ve maçı 1-0'dan 3-1'e getirdik" dedi. 24. dakikada Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendiren Ağaoğlu "Verilen kırmızı kartta gördüğüm kadarıyla, rakibimizde farklı görüşleri olan yöneticiler de var, ağır bulmuşlar. Benim gördüğüm kadarıyla ayakla itme var, müdahale var" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, 3-1 kazandıkları maçın ardından stat çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Gol yediğiniz zaman değil, mücadeleyi kaybettiğiniz zaman maçı kaybedersiniz." diyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Puan kaybedersiniz, şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Eğer mücadeleyi, umutları ve inancınızı kaybederseniz bu Trabzon insanının yapısıyla örtüşmeyen bir davranış şeklidir. Bugün şanssız bir golle geriye düşmemize rağmen oyuncularımız, taraftarlarımızla birlikte çok güzel bir mücadele örneği gösterdi ve maçı 1-0'dan 3-1'e getirdik. Tabii ki farklı da olabilirdi. Biz sadece bir maç kazandık. Bu sakın kimseyi yanıltmasın. Bir sonraki maçı kazandığınızda bu galibiyet bir anlam ifade eder. Sadece bir maç kazandık, ligin 4'te 1'ini oynadık. Önümüzde 4'te 3'ü var. Aynı disiplin ve ciddiyetle, rakip kim olursa olsun ona saygı göstererek devam etmeliyiz."

"Kırmızı kart kararı doğruydu"

"Kırmızı kart kararı bence doğru" diyen Ağaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Verilen kırmızı kartta gördüğüm kadarıyla, rakibimizde farklı görüşleri olan yöneticiler de var, ağır bulmuşlar. Benim gördüğüm kadarıyla ayakla itme var, müdahale var"

Fenerbahçeli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, rakibini düşürmesi üzerine 2. sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.