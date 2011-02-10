Trabzon en beğenilen ev kadınını arıyor, ama...

T24 - Trabzon Tonya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 93. yıldönümü öncesinde düzenlenen bir anket ilçeyi karıştırdı. İlçenin değişik mesleklerden en beğenilen kişilerini belirlemek amacıyla düzenlenen ankette ‘En beğenilen ev kadını’ da sorulunca tartışma çıktı.

50 kişi, anketin iptali için kaymakama başvurdu

Habertürk gazetesinden Kenan Taşkın imzalı habere göre, Trabzon’un 17 bin 500 nüfuslu Tonya Belediyesi, 17 Şubat’ta kutlanacak kurtuluş törenleri öncesinde ilçedeki “en”leri belirlemek amacıyla anket çalışması başlattı. Oylama sonucu en beğenilen siyasetçi, bürokrat, eğitimci, esnaf, memur ve sporcunun sorulduğu ankette “en beğenilen ev kadını”nın da yer alması erkekleri alarma geçirdi. 50 kişi, anketin iptali için kaymakama başvurdu.

"Çok oy çıkarsa hesabını sorarım"

“Tonya’daki ev kadınları en iyi ev kadınıdır. Seçim yapmak büyük gaftır” diyen ilçe esnafından Bekir Uzunoğlu ankete karşı çıktı: “Ankete katılan herkes doğal olarak kendi eşine, annesine, yakınına oy verir. Birisinin eşine beklediğinden fazla oy verilirse huzursuzluk çıkar. Sonra al başına belayı. Eşime 20-25 oy verseler, ben bunun hesabını eşime sorarım.” İnan Kalyoncu da “Böyle soru mantığa uymaz. Kriteri ne? Maksadını aşmış” diye isyan etti. Kazım Aktaş ise “Her açıdan yanlış. Sonunda küskünlüğe yol açar” dedi.

Kaymakam: İyi niyetle başladı ama...

Tonya Kaymakamı Şenol Turan, “İyi niyetle başlanılan bir hareket ama ortada durumdan rahatsız olanlar var. İnceletiyorum. ‘Ev kadını’ şıkkı konusunu da değerlendirerek karar vereceğiz” diye konuştu.

Başkan: Anketi yapacağız

AK Partili Başkan Ahmet Kurt ise amacının Tonya halkının kaynaşması olduğunu belirtirken “Bazı kafalar demek ki ilkel. Bu anketi yapacağız. Dilekçe sahipleri belirli bir siyasi düşünceye sahip bir grup. Biz bütün kadınlarımızın ne kadar yüce varlık olduğunu tartışacak değiliz” dedi.