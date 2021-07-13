Trabzon Emniyet Müdürü Alper gitti, andımız siteden kalktı

T24 ANKARA

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper’in yurt dışı göreve atanmasıyla birlikte Alper’in talimatıyla resmi internet sitesinde yayınlanan “Andımız” videosu yayından kaldırıldı. Talimatın Ankara’dan geldiği öne sürüldü.

T24’ün aldığı bilgiye göre, Danıştay’ın öğrenci andının okullarda okutulmaması yönünde aldığı karar sonrasında Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, kentte yapılan bir operasyonda el konulan mermilerden “Andımız” kelimesini yazdırıp, görüntüleri Trabzon Emniyeti’nin resmi internet sitesinde yayımlatmıştı.

Videonun sosyal medyada büyük destek görüp ön plana çıkması sonrasında Ankara’daki emniyet yönetiminden tepki gösterilmesine karşın söz konusu video yayında kalmıştı. Ancak dün Alper’in görevini devrettiği saatlerde Andımız videosu resmi internet sitesinden kaldırıldı.

Alper görevdeyken yayınlanan videonun resmi internet sitesinden kaldırılması yönündeki talimatın Ankara’dan verildiği öne sürüldü. Aynı video nedeniyle Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Alper arasında sorun yaşandığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Alper’in özelikle Sudan'da görevlendirilmesinde bu sürecin etkili olduğu emniyet kulislerinden konuşulan konular arasında yer aldı.