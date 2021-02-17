Trabzon'da yangın çıktı; bina tahliye edildi

Trabzon’un Sürmene ilçesinde 9 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Ekipler yangını söndürürken çatıda hasar meydana geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçenin Yemişli Mahallesinde 9 katlı Sahil Küme Evleri’nin çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında çatıda alevleri gören bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevlerin büyümesi üzerine binada oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)