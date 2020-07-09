Trabzon'da sağanak yağış etkili oldu: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Trabzon’da etkili olan sağanak nedeniyle Yomra ilçesi Kıratlı mahallesinde 14 kişi, 2 konutta mahsur kaldı.

Sel ve heyelan riski bulunan konutlarda kalanlar, AFAD ekiplerinden yardım çağrısında bulundu.

Eve ulaşan ekipler, 2’si yaşlı ve yatalak, 2’si bebek 14 kişiyi tahliye ederek güvenli alana ulaştırdı.

Sürmene ilçesi Karamanlar mahallesinde de gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Heyelan tehlikesi nedeniyle bir evde mahsur kalan 7'si çocuk 10 kişi AFAD ve jandarma ekiplerince alınarak güvenli bir bölgeye ulaştırıldı.