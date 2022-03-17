Birçok ilde eğitime kar engeli

Geçtiğimiz hafta İstanbul başta olmak üzere yurdun pek çok bölümünü etkisi altına alan kar yağışı yarın yeniden dönüyor. Valilikler olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okulları tatil etti.

İşte eğitime ara verilen iller:

İstanbul

İstanbul'da yarın beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime 21 Mart'a kadar ara verildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yapışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

Trabzon

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Giresun

Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 17 Mart Perşembe günü Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik Makamında toplanarak; Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verdi.

Alınan karar gereğince; ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart 2022 Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelinde, engelli ve Hamile personeller de 18 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Samsun

Samsun Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü tüm okullarda eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kocaeli

Kocaeli'nin bazı ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerinin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağının değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Ordu

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.