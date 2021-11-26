Trabzon'da lise öğretmeni CHP'li öğrencilerini hedef aldı: Notlarını kırdım

Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi fizik öğretmeni Osman Bayrak sosyal medya hesabından, 'CHP'li öğrencilerini' hedef alarak, "Notlarını kırdım" dedi.

Bayrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için yaptığı destek paylaşımında CHP'li öğrencilerini hedef alarak, "Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım" dedi ve '#YanındayızErdoğan', '#İyikivarsınErdoğan' etiketlerini kullandı.

"Sayın İl Milli Eğitim Müdürü'nü göreve davet ediyorum"

CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalioğlu da konuyla ilgili, "Bu Tweet'i attıktan sonra sildiği söylenen eğer iddialar doğruysa kendisine öğretmen bile diyemeyeceğim bu şahıs hakkında Sayın İl Milli Eğitim Müdürü'nü göreve davet ediyorum. 1. İddialar doğru mudur, yani Tweet atıp silinmiş midir? 2. Bu kişi evlatlarımıza eğitim vermek için mi yoksa fişlemek için mi kadrodadır? Söylendiği üzere kendisiyle aynı görüşte olmayan öğrencilerin notu kırılmış mıdır? Eğer notları kırılmışsa sınav notları için yeniden değerlendirme yapacak mısınız?" dedi.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan öğretmenin paylaşımı için, hesabının çalındığını ifade ettiği ve söz konusu paylaşımlar hakkında hukuki işlem başlatacağı kaydedildi.

Paylaşımı yapan fizik öğretmeni Osman Bayrak için Ortahisar İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından idari inceleme ve soruşturma başlatıldı.