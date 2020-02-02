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Yaşam

Trabzon'da Koronavirüs paniği

Koruyucu kıyafetlerle hastaneye getirilen Çinli turistte virüse rastlanılmadı

02 Şubat 2020 22:26

Trabzon'da polis ekiplerinin şüphelendiği Çinli turist için Koronavirüs alarmı verildi. Koruyucu kıyafetlerle hastaneye getirilen Çinli turistte virüse rastlanılmadı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Koronavirüs, Trabzon'da polisleri harekete geçirdi. Van'dan aracıyla geldiği öğrenilen Çinli turisti gören polis ekipleri şüphelenerek aracı durdurdu. Tanjant yolunda durdurulan Çinli turist için İl Sağlık Müdürlüğünden uzman bir ekip istendi.

Uzman ekip tarafından giyilen koruyucu kıyafetlerle ambulansa alınan Çinli turist, Koronavirüs şüphesi ile hastaneye getirildi. Burada yapılan kontrollerde Çinli turistte Koronavirüse dair bir bulguya rastlanılmadı. (İHA)

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