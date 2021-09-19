Trabzon'da etkili rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı

Doğu Karadeniz'de etkili olan rüzgar Trabzon'da balıkçılığı etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren Karadeniz'deki hızı zaman zaman 20 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle kentteki küçük tekne ve kayıklar denize açılamadı. Rüzgar nedeniyle dalga boyunun yükselmesi dolayısıyla kıyıda kalan balıkçılar, tekne ve ağlarında onarım yapmayı tercih etti.

Öte yandan, sahilde yiyecek bulma sıkıntısı çeken martı ve karabataklar ise vatandaşların attığı ekmeklerle beslendi.

Hafta sonu olmasına rağmen Beşirli sahilindeki yürüyüş yolunda da rüzgar nedeniyle az sayıda kişinin bulunduğu görüldü.