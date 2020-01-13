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Trabzon'da bir okulun istinat duvarı çöktü

13 Ocak 2020 15:43

Trabzon'un Hayrat ilçesinde geçen yıl boşaltılan okulun istinat duvarı çöktü.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağışların ardından Cumhuriyet mahallesinde bulunan İMKB Bölge Yatılı Okulu'nun beton istinat duvarı çöktü.

Geçen yıl riskli olduğu için tahliye edilen okulun çöken istinat duvarı nedeniyle ilçe halkı panik yaşarken, okulun tahliye edilmiş olması olası bir faciayı engelledi. 4 katlı okulun istinat duvarında yaşanan çökme nedeniyle Çaycılar mahallesine ulaşım sağlandığı yol toprak ile doldu.

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