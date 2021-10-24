Trabzon'da ailesinin fabrikasının başındaki genç: Gençlerimizin en büyük problemi iş beğenmeme

Trabzon'un Hayrat İlçesi'nde 3 yıl önce ailesi tarafından kurulan çay fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapan 24 yaşındaki Yasin Sönmez, gençlerin iş beğenmediğini iddia etti.

Sönmez, "Fabrikamız 3 yıl önce hizmete girdi. Fabrikayı kurmadaki amacımız tamamen köydeki gençlere iş imkanı sağlamak. 40 kişi istihdam ediyoruz. Yaz aylarında çay işleme kış aylarında ise paketleme işi yapılıyor. Amacımız memleketimize bir fabrika kurup, buradaki insanlara iş istihdamı sağlayarak büyük şehirlere göçü engellemekti. Fabrikamızda ağırlıklı olarak gençler çalışıyor" dedi.

Sönmez şu ifadeleri kullandı:

"Asıl mesleğim mimarlık. Şu an yüksek lisansımı yapıyorum. Aile işletmemiz olduğu için 2,5 yıldır çay fabrikamızın yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Görev icabı bu işi ben devraldım" şeklinde konuştu. Gençlerimizin en büyük problemi iş beğenmeme. Fabrikamızda genellikle genç arkadaşlarımızı çalıştırıyoruz. Evlerinin hemen önündeki bir işin onlara ne kadar değerli olduğunu anlara aktarmaya çalışıyorum. Amacımız köyümüzde iş istihdamı sağlamak. Kırsaldan büyük şehirlere göçü engelleme noktasında bizimde bir katkımız olsun istiyoruz. Fabrikamız son teknoloji, el değemeden çay üretilen bir tesis. Biz burada bir aile ortamında çalışıyoruz. Çalışanlarımız 3 bin 500 ile 5 bin TL maaş veriyoruz. İş bölümlerine göre maaşları değişiyor" (İHA)