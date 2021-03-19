Trabzon'da 45 öğretmenin testi pozitif çıktı; 11 okul karantinaya alındı

Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasına göre en riskli iller arasında bulunan Trabzon'da pandemi döneminde 5 öğretmen yaşamını yitirdi. Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, kentte 45 öğretmenin Koronavirüs testinin pozitif olduğunu ve 11 okulun da karantinaya alındığını söyledi.

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada kentte 12 bin öğretmenin görev yaptığını belirterek pandemi döneminde 5 öğretmenin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hayatını kaybeden öğretmenler için çok üzgün olduğunu belirten Aktaş, “Belli bir tecrübesi olan arkadaşlarımız kaybettik. Bundan sonra umarım hiçbir vatandaşımızı kaybetmeyiz” dedi.

Son dönemde vakaların artmasıyla birlikte öğretmenlerin de Koronavirüs'e yakalandığını kaydeden Aktaş, “Aktif görev yapan 12 bin öğretmen arkadaşım var. Testi pozitif çıkıp şu an için tedavi gören 45 öğretmenimiz bulunuyor. 70 öğretmen arkadaşımız da temaslı olduğu için karantinaya alındı. Kentte bulunan 11 okul ise karantina tedbirleri kapsamında kapatıldı” diye konuştu.