Trabzon'da 155'e gelen istekler, polisleri şaşırttı: Çiğ köfte, vidanjör, koli bandı, pil, sıcak pide

Trabzon’da sokağa çıkma yasağının uygulandığı günler 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan vatandaşlar, birbirinden ilginç isteklerde bulundu.



Türkiye genelinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların 155 Polis İmdat'ı arayarak ilettiği talep ve şikâyetler polisleri şaşkına çevirdi.



Polisi arayan vatandaşlar, çiğ köfteden sıcak pideye, vidanjörden koli bandına, gelecek günün hava durumundan iftar saatine kadar birçok konu hakkında yardım istedi.

Ramazan ayının ikinci gününde iftara yarım saat kala 155’i arayan bir vatandaş, evinde tıkanan lavabonun açılması için vidanjör talep etti. Bir başka vatandaş ise sıcak pide siparişi vermek için aradı.



Vatandaşların, televizyonun açılan kenarını bantlamak için koli bandı, kumanda için pil, kendi ilçesindeki fırınların ekmeğini beğenmediği için başka bir ilçenin fırınından ekmek siparişi vermek için aradıkları da kayıtlarda yer aldı.



Yasağın son gününde, öğle saatlerinde 155’i arayan bir kadının ise canının çiğ köfte çektiği ve bir porsiyon çiğ köfte siparişi vermek istediği kaydedildi. (İHA)