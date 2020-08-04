Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kanser Derneği'nin bebek bakım kabinlerine ATM yerleştiren şirket yılda 10 milyon TL kazanmış!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Kanser Derneği 2 noktada bebek bakım kabini yerleştirmek için anlaşma yaptı. Dernek belediyeden ücretsiz tahsis ettiği alanların kullanım hakkını kabinleri kurması için bir şirkete verdi. Atlantis şirketi buraya ATM yerleştirerek cebinden tek kuruş çıkmadan yıllık 8-10 milyon liralık kazanç sağladı.



İYİ Parti Grup Başkan Vekili Davut Çakıroğlu, yaptığı araştırmada Türkiye Kanser Derneği'nin 10 yıllığına kiraladığı alanların kullanım hakkını emzirme kabinlerini yapması karşılığında bir şirkete verdiği ve şirketin de bu alanlara ATM yerleştirdiğini ortaya çıkardı.



Çakıroğlu, sponsorluk ve reklam anlaşmalarının yanı sıra ATM kiralarından yüksek gelir elde eden şirketin derneğe cüzi bir ödeme yaptığını dile getirdi.

Belediye 10 yıllığına para almadan tahsis etti

Sözcü gazetesinin haberine göre; Türkiye Kanser Derneği yetkilileri Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne giderek, AB tarafından desteklenen bebek bakım ve emzirme kabinlerinden 2 tanesini 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Mumhane önüne yerleştirmek istediklerini belirterek kendilerine yer tahsis edilmesini istedi.

Belediye derneğe her iki yerde yaklaşık 25 metrekarelik alanları 10 yıllığına para almadan verdi. Dernek, anlaşmalı olduğu Atlantis adlı şirkete bebek emzirme ve bakım kabinleri yapması karşılığında bu yerleri devretti.



Şirket de geçen yıl Ekim ayında 2 kabini belirlenen alanlara yerleştirdi. Ancak bir süre sonra bebek emzirme kabinlerinin duvarlarının reklam için kiraya verilmeye başlanması ve kabine banka ATM'leri yerleştirilmesi üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekili Davut Çakıroğlu araştırma yapmaya başladı.

Tüm geliri şirket alıyor

Bebek emzirme kabinleri ve ATM konusunu belediye meclisinde de gündeme getiren Davut Çakıroğlu, mecliste derneğe yer tahsis edilmesi konusunda bir karar alınmadığını dile getirdi.

Çakıroğlu, "Dernek kabinler için AB fonlarından para almış. Bu çocuk emzirme kabinleri ülke genelinde 16 belediyeye kurulmuş. Toplam kabin sayısı yaklaşık 200. Dernek, kabinleri Atlantis şirketine para karşılığında yaptırmış. Ayrıca kabinlerin duvarlarına reklam alıyor. Her kabinin yanında 2 ATM koydurmuş. Onların kirasını da şirket alıyor. Sadece ATM'lerden yıllık alınan kira 8-10 milyonu buluyor. Şirket, derneğe de çok cüzi bir miktar para ödemesi yapıyor. Yani şirketin cebinden tek bir kuruş çıkmıyor. Ama bütün kazancı şirket alıyor" dedi.

Davut Çakıroğlu, dernek ile şirket arasındaki ilişki hakkında da yaptığı araştırmada ilginç bir bulguya ulaştığını belirterek, "Belediyeden aldığım bilgiye göre, Atlantis firmasının yönetim kurulunda bulunan Bekir Güley isimli şahıs, belediyeye giderek derneğin kendisine verdiği yetki belgesini göstererek anlaşma yapmış" diye konuştu.

Fazıl Say'ın konserini iptal eden şirket

Türkiye Kanser Derneği adına belediyeler ile bebek bakım ve emzirme kabini yapmak için anlaşma yapan Atlantis şirketi, 18 Ağustos 2018'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde yapılacağını duyurduğu dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın konserini nedensiz bir şekilde iptal etmesiyle gündeme gelmişti.