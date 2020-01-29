Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 3 yıllığına kiralayacağı 63 adet 'sıfır' araç için 10 milyon lira ödeyecek

Araç kiralamada tasarruf sağlamayı planlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 model ve üzeri 63 adet araç için kiralama ihalesi yaptığı ortaya çıktı. Özellikleri dikkat çeken araçların kauçuk paspaslı ve filmli cam olması istendi. Belediye 3 yıllık süreyle kiraladığı bu araçlar için toplam 10 milyon 495 bin 980 lira harcayacak.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre ihalenin şartnamesinde yer alan araçlarda aranan şartlar dikkat çekti. Araçların hepsinin 2019 ve üzeri model olması istendi. 9 adet araçta ABS, klimalı ve en az 1598 cc motor kapasiteli, en az 115 hp, otomatik 7 vites, geri görüş kameralı, Bluetooth’lu ve sedan olması talep edildi. Araçlarının 25’inin gri renkli, 5’ünün beyaz renkli olması gerektiği belirtilerek aynı özellikler sıralandı. Geriye kalan 24 aracın ise 4 çarpı 4 arazi aracı olması istenerek “En fazla 1000 km., 1450-1600 cc motor kapasiteli, en az 110 hp gücünde, manuel 6 vites, 4X4, klimalı olacak, araçlarda ABS ve park sensörü olacaktır. Ayrıca bu araçlar cep telefonu kullanımından etkilenmeyecek ve kablosuz telefon ile görüşmeye imkân verecektir. Araçların tamamı kauçuk paspaslı ve cam filmli olacaktır. Araçlar beyaz renkli olacaktır. Bu gruptaki araçlardan 1 tanesi ise 2018 model ve üzeri, en fazla 20 bin km., en az 235 hp motor gücünde, 4X4 tahrikli otomatik 8 vites, klimalı, araçlarda ABS ve park sensörü olacaktır” denildi.

İhaleye 5 şirket teklif verdi. 4 şirketin teklifi geçerli sayıldı. İhaleyi 10 milyon 495 bin 980 lira bedelle Reisler Nakliyat Turizm İnşaat Temizlik ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret şirketi kazandı. Belediye ile şirket arasında 31 Aralık 2019 tarihinde sözleşme imzalandı. Belediye 1 Ocak 2020 tarihinde teslim aldığı bu araçları 31 Aralık 2022 tarihine kadar kullanacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu göreve geldikten sonra yapılan ilk meclis toplantısında belediyede kiralık araç sayısının çok fazla olduğunu belirterek “Tasarruf şart” demişti.