Trabzon Büyükşehir Belediyesi 1 yıllık gider bütçesini 3 ayda bitirdi!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına 2022 mali yılı bütçesi için ek mali bütçe görüşmeleri damga vurdu. CHP Grup Başkanvekili Turgay Şahin, belediyenin 1 yıllık gider bütçesi olan 1 milyar 265 milyon liranın 3 ayda bitirildiğini belirterek tepki gösterdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 2022 mali yılı bütçesi için ek yaklaşık 160 milyon liralık mali bütçe yapılması için meclise önerge getirdi.

Ek mali bütçe mecliste tartışmalara neden olurken, CHP Grup Başkanvekili Turgay Şahin, üç ayda bir yıllık bütçenin bitirildiğini ileri sürerek tepki gösterdi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Turgay Şahin, 13 yıldır belediye meclisinde görev yaptığını ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, "Üç ayda yaptığımız 1 milyar 200 küsur milyon liralık bütçe bitmiş. Ben buna oy versem vicdanen rahatsız olurum. Biz burada ek bütçeler yaptık. İlçe belediyelerinin de yaptık.



Ama bunlar dokuzuncu, onuncu, on birinci ayda gelir. Gelirle gideri denkleştirmediği zamanda ek bütçe olur. Onları tabi ki destekleriz ama ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Bir büyükşehir belediyesinin devasa bütçesi üçüncü ayda stop etmiş. Bir açıklayın da biz ona göre bir şey diyelim" dedi.

Belediye Başkanı'ndan savunma: Mevcut koyduğumuz bütçe yetersiz

Başkan Murat Zorluoğlu eleştirilere, "Bir kere bütçe bitmedi. Var olan bütçe bitti diye bu iş yapılmadı. Mesela Yol Dairesinin bir ödeneği var. 2021'in Kasım'ında koyduğumuz bir öneri var. Beton ve çimento gibi temel yol malzemelerimizin o zamanki fiyatları ile bu zamanki fiyatları arasında ciddi bir fark var. En fazla yol dairesine bütçe verdik.

Bütün her şeyde artış var. Dolayısıyla şimdi ihaleleri yapmak zorundayız, işe başlayacağız. Sezon başlıyor. Dolayısıyla bu bütçeyi oluşturmamız gerekiyor.

Mevcut koyduğumuz bütçe yetersiz. Biz Kasım ayında bu bütçeyi yaptığımızda enflasyon neydi? Şimdi memurlara mesela ciddi bir enflasyon farkı geldi" diye konuştu.

Tartışmalara rağmen ek mali bütçe oy çokluğu ile kabul edildi.