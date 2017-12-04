Trabzon Basket’in Başkanı Hopikoğlu: Provakasyon yapıldı

Fenerbahçe Doğuş’un Trabzonspor’u 119-90 yendiği basketbol maçında taraftarların açtığı ‘Şikecisiniz, hırsızsınız, ahlaksızsınız’ pankartı düne damga vurmuştu.

Trabzonspor Basketbol Kulübü Başkanı Abiş Hopikoğlu, olaylı Fenerbahçe maçı sonrasında çok özel açıklamalarda bulundu. Yaşananları değerlendiren Hopikoğlu, kendilerine karşı sahada açıkça bir provakasyon yapıldığını dile getirirken hakemlerin de maçı katlettiğini belirtti.

Maç sırasında taraftarların şike sürecine atıfta bulunarak “Şikecisiniz, hırsızsınız, ahlaksızsınız” pankartı açmasını Fenerbahçeliler'in “FETÖ'ye destek” olarak yorumlamasına Hopikoğlu oldukça sert çıkarak “Şerefsizler” ifadesini kullandı.

Hopikoğlu, Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım için ise “Herkesi kandırabilir Aziz Yıldırım ama vicdanını varsa şerefini, kendini kandıramaz. Ne yaptığını gayet iyi biliyor. Bunun bedelini de er ya da geç ödeyecek” dedi. Hopikoğlu'nun yaptığı açıklamalar şöyle

‘’Kral çıplak hakemler yetersiz’’

Hakem arkadaşların verdiği yanlış kararlar bu olayların başlangıç noktası. İki karar yanlış. Birincisi Obekpa'ya eğer diskalifiye edecek teknik faul veriyorsanız orada buna vesile olanı da etmeniz gerekir. Orada Veseli ondan önce de 3-4 kere tamamen provoke etmeye çalışmıştır. Bu noktada sabıkalı biridir. Herkes bu adamın ne olduğu biliyor. Ne yazık ki oluşan provokasyona arkadaşlarımız da dahil oldu. Hakemlerin de yetersizlikleri, art niyetli demek istemiyorum. Böyle bir maça yeterli olacak hakemler verilmedi. Burada federasyondaki hakem kurulunun düşünmesi gerekiyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı deyince ne olacağı zaten belli. Gergin geçeceği belli. Siz bu noktada en deneyimli olanları bu maça yollamanız gerekirken, inisiyatifi kaybeden bir baş hakem gönderiyorsunuz. Bunu federasyonun değerlendireceğini düşünüyorum. Kral çıplak. Bizim hakemlerimiz yetersiz. Bugün sahada çok daha kötü şeyler de olabilirdi. Çok şükür yine taraftarlarımız bizim sağduyumuza güvendiler ve bizim hatrımıza saygı duyarak salonu terk ettiler. Bu hakem arkadaşlarımız çok güzel olacak bir maçı katlettiler. Basketbola hizmet etmediler.

‘’Aziz Yıldırım kendini kandıramaz’’

Biz ne olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Biz bir şeyleri örtbas etmek için bizim haklı olduğuna inandığımız, kendilerinin de itiraf ettiği 50 bin tane söylem yapmak varken bunun tartışmasına girecek değilim. Bunu bütün kamuoyu biliyor. Şunu söyleyebilirim; Herkesi kandırabilir Aziz Yıldırım ama vicdanını varsa şerefini, kendini kandıramaz. Ne yaptığını gayet iyi biliyor. Bunun bedelini de er ya da geç ödeyecek.

‘’Karşımızda hırsız ve şikeci bir camia varken…’’

Bugün karşımızda yüzde yüz haksız, ne yaptığını bilen “Hırsız ve şikeci” bir camia ve başkan varken, camianın kendi içerisindeki tutkusundan dolayı çok daha güçlüler. Gördüğümüz gibi basında ve hakem camiasında güçlüler.

‘’Federasyonda köşeler tutulmuş’’

Basketbol federasyonunda 23-24 yıllık bir yapı vardı. Yeni arkadaşlarımızın işi zor. Bu yapıyı aşmaya çalışıyorlar. Yakından da biliyor ve takdir ediyorum. Ancak 23-24 yılda tutulan köşeler var. Neyin ne olduğu önceden belli, paraların nasıl paylaşacağı, gözlemcilerin nasıl atanacağı, hakemlerin nasıl belirlendiği dizayn edildiği dediğim tarafların camiaların etkinliği var. Biz, emin olun bu maçın aynısını alıp Fenerbahçe stadına taşısaydı bu hakemler bunu yapma cesaretini bulamazdı.

‘’Obekpa pırlanta gibi’’

Obekpa'yı sporcu davranışlarının dışında ve bizim tasvip etmediğimiz davranışlarından dolayı iki kez uyardık. Bazı oyuncuların hırslarından dolayı her şeyini ortaya koymasını takdir ediyoruz. Ama bunun bedelinin kulübe ödetilmesini de doğru bulmuyoruz. Bunu arkadaşımızla hocamız ben ve genel menajerimiz konuştu. Çok iyi bir çocuk. Pırlanta gibi yüreği var. Kendisi de haksızlığa isyan eden bir topluluğun çocuğu. Kendisine yada başkasına böyle bir haksızlık yapıldığında böyle bir refleksi var. Biz bunda art niyet olmadığını biliyoruz.

‘’Başkalarının ekmeğine yağ sürmeyin’’

Kurallarla belirlenmiş cezalar var. Seyircilerimiz bilmiyor ama biz bilmiyoruz. Sahaya konfeti attığınızda para cezası yiyeceğimizi biliyoruz. 3. Anonstan sonra para cezası ve saha kapama cezası alacağımızı biliyoruz. Sonrasındaki olaylarda biraz daha ağır da olabilir birkaç maç kapama cezası geleceğini de biliyoruz. Biz taraftarımızdan bir ricada bulunmak istiyoruz. Tepkinizi koyun ama başkalarının ekmeğine yağ sürmeyin. Ben geçenlerde hakemler hakkında konuştum 62 bin TL ceza yedim. Buna itiraz ettiğimde hiç bakmadan cezayı onayladılar. Gelecek cezaya da itiraz edeceğiz ancak bu kurula olan güvenim sıfır.