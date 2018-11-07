Trabzon Amatör Küme maçında arbede

Hakan Memiş: “Tahrik ve küfür var”

TRABZON (DHA) - Trabzon 1’inci Amatör Küme B Grubu’nda Erdoğduspor ile Beşirlispor futbol takımları arasında oynanan maçın ardından arbede yaşandı.

Ortahisar İlçesi’nde bulunan ASKF Sahası\'nda saat 11.00’de başlayan 9’uncu hafta mücadelesinin 61’inci dakikasında hakeme itiraz eden Beşirlisporlu futbolcu Sefa Arslan’ın kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından sinirler gerildi.

Bu dakikaya kadar 1-0 yenik durumda olan Beşirlispor, 86’ncı dakikada Ömer ve 90+1\'inci dakikada Abdullah’ın gollerine engel olamayarak 3-0’lık skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Gergin geçen karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte sarı kartı bulunan Beşirlisporlu futbolcu Burak Kum ile karşılaşmanın orta hakemi Erdi Çetin arasında arbede yaşandı. Kulüp yöneticileri ve güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırılan olayın ardından oyuncu ve hakemin karakolda ifade verdiği ve tarafların sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

HAKAN MEMİŞ: “TAHRİK VE KÜFÜR VAR”

Beşirlispor Başkan Yardımcısı Hasan Memiş, hakemin futbolcularını tahrik ettiğini iddia ederek, “Müsabaka sonrası sarı kartı olan arkadaşımız derdini anlatmak için gittiği hakemden bir sarı kart daha gördü. Daha sonra geçen diyalogda hakem oyuncumuza küfür etti. Oyuncumuz hakeme yaklaşınca yan hakemlerde olaya dahil oldu ve sonrasında arbede yaşandı. Karakola ifadeye vermeye gittiğimiz sırada da hakem oyuncumuza yine küfür etti” dedi.