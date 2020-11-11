Trabzon'a küfür eden eski CHP başkan yardımcısına hapis istemi

Eski CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olan İlayda Kılınç hakkında, Fenerbahçe- Trabzonspor derbisi öncesi, Trabzon'a hakaret içeren paylaşımları nedeniyle 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonucu savcılık tarafından hazırlanan iddianame Isparta Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenilen Kılınç'ın kamu haklarından mahrum bırakılması da talep edildi.

İddianamede Kılınç'ın, paylaşımını Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesinde yaptığı ve bireysel olarak gerçekleştirdiği, 5 dakika sonra da pişman olup, paylaşımı kaldırdığı aktarıldı.

Özür videosu iddianamede yer buldu

İlayda Kılınç'ın sosyal medya hesabından özür dilediği video paylaştığı kaydedilen iddianamede, "Trabzon kentine yönelik hakaret ve aşağılama eyleminin kentte yerleşik bulunan tüm kişilere gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Suçu oluşturan sözlerin vahameti, suçun nitelik olarak çok ve belirsiz sayıda yurttaşı mağdur durumda bırakması ve kamu yararının suçun meydana getirdiği sosyolojik etkiyle birlikte kamu davası açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, 25 Ekim’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Twitter hesabından “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin ...” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşımın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kılınç hakkında ‘halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ayrıca CHP il yönetimi de İlayda Kılınç’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. Önce görevinden istifa eden Kılınç, daha sonra partisinden de istifa etmişti.