Trablus'ta havalimanına füze saldırısı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Çarşamba günkü füze saldırısının ardından bir süre kapanan Mitiga Havalimanı yeniden açıldı. Trablus'taki yetkililer havalimanına altı grad füzesi isabet ettiğini açıklamıştı.

Trablus'ta işler durumda olan tek havalimanına yönelik saldırı, iç savaş halinde olan ülkede Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda geçtiğimiz günlerde sağlanan kırılgan durumdaki ateşkesi de tehlikeye attı. Türkiye'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolünde olan bölgeye yönelik saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği belirsiz. Ancak şüpheler, ülkenin doğusunu kontrol eden ve bir süre önce başkenti kuşatma girişiminde olan General Hafter'e bağlı güçlerde yoğunlaşıyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti de saldırıdan Hafter'i sorumlu tuttu. Füze saldırısında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İki taraf da ateşkes anlaşmasına uyacaklarını taahhüt etse de, Trablus çevresinden aralıklı olarak çatışma haberleri gelmeye devam ediyor.

Kalıcı ateşkes arayışı

Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle Libya'da geçici olarak sağlanan ateşkesi kalıcı hale getirmek için geçen Pazar Almanya'nın başkenti Berlin'de 11 ülkenin üst düzey temsilcilerinin katıldığı bir konferans düzenlenmişti. Konferansta kalıcı ateşkes kararına varılamasa da, bunun için bir yol haritasında uzlaşma sağlanmıştı.

Buna göre kalıcı ateşkesin desteklenmesi, silah ambargosuna uyulması Libya'nın iç işlerine karışılmaması taahhüdünde bulunulmuştu. Ayrıca, Trablus'taki hükümet ile General Hafter destekli Tobruk'taki Temsilciler Meclisinden beşer kişinin katılacağı askeri bir komite ve aynı zamanda Berlin sürecini koordine edecek uluslararası bir komisyonun oluşturulmasına karar verilmişti.