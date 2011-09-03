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Politika

Trablus büyükelçiliği faaliyette TRABLUS (A.A)

03 Eylül 2011 00:36

-Trablus büyükelçiliği faaliyette TRABLUS (A.A) - 02.09.2011 - Türkiye'nin yeni Trablus Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve beraberindeki görevliler, Trablus'a ulaştı. Yeniden faaliyete geçmesi kararlaştırılan Trablus'taki büyükelçilik binasına ilk olarak Türk Özel Harekat polisleri girdi. Bunlar tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından da Büyükelçi Aydın ve diğer görevliler, elçilik binasına giriş yaptı. Libya'da son dönemde meydana gelen gelişmeler ışığında, Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nin bugün yeniden faaliyete geçmesinin kararlaştırıldığı bildirilmişti. Yeni Trablus Büyükelçisi olarak atanması kararlaştırılan Dışişleri Bakanlığı Genel ve İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Kemal Aydın'ın beraberindeki personelle dün havayoluyla Ankara'dan Tunus'a hareket ettiği, bugün de Tunus'tan karayoluyla Trablus'a geçeceği açıklanmıştı.

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