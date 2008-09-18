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Bilim / Teknoloji

TR uzantılı sitelere 2 gün erişim yok

"Tr uzantılı internet sitelerinin büyük kısmına yarın ve Cumartesi günü ulaşılamayacak."

18 Eylül 2008 03:00

Bugün internet kullanıcılarını çıldırtan sebep bulundu. Öğle saatlerinde "tr" uzantılı internet sitelerinin büyük bir kısmına ulaşılamadı. Habertürk'ün haberine göre konuyla ilgili ODTÜ'den gelen açıklamada bu kesintilerin Cuma ve Cumartesi günleri de yaşanacağı belirtildi.

ODTÜ yetkilileri konuyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu;
"Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı binasında yürütülen bina bakım ve onarım çalışmaları nedeni ile, 17-18-19 Eylül 2008 saat 12.00 - 13.30 arası ve 20 Eylül Cumartesi günü saat 9.00 - 13.00 arasında hizmet verilemeyecektir. Elimizde olmayan nedenlerle oluşabilecek aksaklıklardan dolayı özür dileriz."

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