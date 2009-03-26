TR domainleri ODTÜ'ye veda ediyor

Türkiye'de 15 yıldır .tr uzantılı alan adlarını sağlamak ve yönetmekle görevli olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi, görevini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) devrediyor.



5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun verdiği yetkiyle birlikte, Ulaştırma Bakanlığı “İnternet Alan Adları” dağıtımına ilişkin işlemlerin yürütülmesi görevini BTK'ya verdi.



Kararla birlikte BTK tarafından “.tr” uzantılı internet alan adları ile ilgili düzenleyici çerçeve oluşturulacak. Kurum, söz konusu “düzenleyici çerçeveyi, genel yaklaşımı doğrultusunda ilgili tüm paydaşların etkin katılım ve desteğini sağlayarak, onların birikimlerinden yararlanarak, işbirliği içinde hazırlamayı” planlıyor. Bu amaçla İnternet Alan Adları Ulusal Koordinasyon Kurulu (“.tr UKK”) oluşturuldu ve kurulun ilk toplantısı BTK'da yapıldı.



Kamu kurum ve kuruluşlarından, özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından ve akademisyen temsilcilerin katıldığı toplantıda, katılımcılara alan adları ve yönetimi ile “.tr UKK” bünyesinde kurulması düşünülen “Yapı ve İşleyiş Kuralları”, “Haklar, Yükümlülükler ve İlişkiler” ile “Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları” çalışma grupları hakkında bilgi verildi, onların görüş ve önerileri alındı.

