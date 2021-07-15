TPOC'un sermayesi 1 milyar dolara yükseltildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yurt dışı iştiraki TPOC'in sermayesinin 1 milyar dolara yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
TPAO’nun yurt dışı iştiraki TPOC sermayesi 1 milyar dolara yükseltildi.
Sermaye ödemesi TPOC’un TPAO’ya borçları mahsup edilerek ödenecek. İlave tutar kalırsa yıllık programlar dahilinde ödenek ayrılarak ödenecek.
Ayrıca şubat ayında TPOC'a, Turkish Petroleum International Anonim Şirketi, BOTAŞ International Anonim Şirketi ve Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center Anonim Şirketi adlı 3 şirket kurma yetkisi verilmişti.