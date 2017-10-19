TPFD, Türkiye'de futbolcu olmanın zorluklarını anlattı: Siz pazar günleri aileniz ile kahvaltı yaparken...

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Türkiye'de futbolun zorluklarıyla ilgili bir metin yayımladı.

TPFD'nin sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan metinde, "Siz pazar günleri aileniz ile kahvaltı yaparken, maç stresini yaşamak" ifadesi de yer aldı.

TPFD'den yayınlanan metnin tamamı şöyle:

"Türkiye’de futbolculuk ne biliyor musunuz?

*O, 90 dk’ya çıkana kadar aylarca sabahın 7’sinde kalkıp antrenman yapmak demek,

*Bir tesis odasında saatlerini, günlerini, aylarını geçirmek ve sonra hiçbir şey yaşamamışsın gibi oradan ayrılıp başka bir maceraya gitmek demek,

*Aynı odada senelerce kaldığın, derdini tasanı dinleyen, sana yol gösteren, kardeşim dediğin arkadaşınla günün birinde rakip olup sahada kavga etmek demek,

*Siz pazar günleri aileniz ile kahvaltı yaparken, maç stresini yaşamak demek,

*Sevdiklerinizden uzakta onları birkaç ayda bir görerek senelerce yaşamak demek,

*Sevgilinle kavga etsen, ayrılsan da, Allah korusun yakınını da kaybetsen o maça kafandaki her şeyi silip çıkabilmek demek,

*Sadece kendi evinde ailenle 1 gün uyanabilmek için 1000’lerce km yolu göze almak demek,

*Her hafta gösterdiğin performans ölçüsünde insanların sana davranışlarının değişmesi demek,

*Hiçbir zaman düne güvenmeden sürekli koşmak ilerlemek gerektiğini bilmek demek,

*30’lu yaşlarından sonra ben ne yapacağım diye düşünmek demek,

*Hayatının en güzel yıllarını futbola seve seve feda etmek demek,

*Çok genç yaşta hayata atılıp, bir sürü psikolojik savaş verip ayakta kalmayı becerebilmek demek,

*Ne kadar düşersen düş hayal kırıklığı yaşamaya fırsat bulamadan kalkıp savaşmaya devam etmek demek,

*İŞTE SİZİN İÇİN ÇOK BASİT, ÇOK KOLAY, ÇOK EĞLENCELİ SANDIĞINIZ O ŞEY HARİÇ HER ŞEY..."