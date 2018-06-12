TPF 5 ayda 506 perakende sektörü çalışanına eğitim verdi

Elif Varan / İstanbul, 12 Haziran (DHA) - Perakende sektörünün sürdürülebilir büyümesi ve sektöre yeni başlayan gençlerin mesleklerini uzun vadeli görmelerini sağlamak için üç yıl önce eğitim seferberliği başlatan Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2018 takvimi kapsamında sektör eğitimlerini tamamladı. Sektörde donanımlı ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için Türkiye\'yi il il dolaşan TPF, \"Kategori ve Mağaza Yönetimi\" ile “İK” eğitimleri kapsamında toplamda 506 çalışanı ile bir araya geldi.

PERDER üyesi işletme sahipleri sponsor firmaların bölge yöneticileri ile bir araya gelerek, işbirliklerini geliştirmek adına görüşmelerin de yapıldığı eğitimin ikinci bölümünde ise günümüz dünyasında perakende sektöründe liderliğe giden yol aktarıldı. Tüm gün süren eğitimde Türkiye ve dünyada gıda perakendeciliği, perakendecilikte gelecek trendleri, ölçümleme, analiz, perakendenin 3 önemli unsuru, liderlik davranışları, hizmet, ikna, etkileme ve satış liderliği için altın kurallar paylaşıldı.

İnsan Kaynakları Danışmanı Tuğba Camuzoğlu tarafından gerçekleştirilen İK eğitimlerinde mülakattan bireysel ve kurumsal kariyer planlamasına, çalışan memnuniyetinden İŞKUR teşviklerine, çalışan motivasyonundan işaret diline kadar tüm İK süreçlerini kusursuzlaştıracak gündemler iki ayrı günde çalışanlarla paylaşıldı. Şubat ayında İzmir\'de başlanan eğitimler, Gaziantep\'te tamamlandı.

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, \"Çalışan eğitimine önem veren, müşterisine dokunan, aradaki mesafeyi kısaltan, üreticiye, yerele öncelik veren, rekabeti fiyat eksenli yapmayanlar; sürdürülebilir büyümesine devam edecek\" dedi ve ekledi:

\"Sektörümüzü her anlama geleceğe hazırlayacak en önemli anahtarın eğitim olduğuna inanıyoruz. Gerek yeni kuşakların gerek tecrübeli yöneticilerimiz ihtiyaç duyabilecekleri eğitimleri federasyon olarak organize etmeye, Türkiye genelinde birden fazla konuda çalışanlarımızı, yöneticilerimizi eğitmeye devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada yerel zincirler olarak yakaladığımız başarıyı sürdürülebilir kılmak, koyduğumuz hedeflerin ötesine geçebilmek adına personelimize üst seviyede beceri kazandırmayı önemsiyoruz.\" (Fotoğraflı)