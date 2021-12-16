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TPAO'ya Mersin bölgesinde petrol arama ruhsatı verildi

16 Aralık 2021 09:10

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türkiye Petrolleri AO'ya (TPAO) Mersin bölgesinde denizde bulunan iki paftada 8 yıl süre ile petrol arama ruhsatı verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ilanına göre, TPAO’ya, Mersin bölgesinde denizde bulunan 2 bin 349 hektar ve 39 bin 581 hektar büyüklüğündeki AR/TPO/D/P32-c1 ve AR/TPO/D/P32-d numaralı paftalarda 8 yıl süreyle petrol araması yapabilecek.

TPAO, ekim ayında Akdeniz'de Türk karasuları içinde altı ayrı paftada petrol arama ruhsatı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulunmuştu.

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