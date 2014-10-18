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Yaşam

TPAO tesislerinde patlama: 1 yaralı

Kahta- Diyarbakır karayolunun 8'inci kilometresinde bulunan TPAO'ya ait Karakuş tesislerinde patlama meydana geldi

18 Ekim 2014 22:49

Adıyaman’ın Kahta İlçesi'ndeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Karakuş tesislerinde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 25 yaşındaki mühendis Mehmet Kondaktepe yaralandı.

Olay, Kahta- Diyarbakır karayolunun 8'inci kilometresinde bulunan TPAO'ya ait Karakuş tesislerinde meydana geldi. İddiaya göre gaz sıkışmasından, tesislerde patlama meydana geldi. Patlama sırasında bölgede ölçüm yapan mühendis Mehmet Kondaktepe yaralandı. Patlama nedeniyle çukur oluşan bölgede panik yaşanırken, çalışanlar tahliye edildi.

Kondaktepe, görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda yanıklar olan Kondaktepe, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

 

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