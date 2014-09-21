'Toz Ruhu' Altın Koza'da en iyi film seçildi

Yönetmen Nesimi Yitik'in erkek bir gündelikçinin hikâyesini anlattığı Toz Ruhu 21. Adana Altın Koza'a en iyi film seçildi. 350 Bin tl'nni de sahibi oldu. Deniz Seviyesi adlı film yönetmen dahil beş ödül birden kazanırken festivalin favorisi gösterilen Derviş Zaim'in Balık'ı sadece senaryo ödülüyle yetindi.

Altın Koza ödüllerinin sahipleri şöyle:

1. EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: Toz Ruhu (Yön: Nesimi Yetik, Yapımcı: Betül Esener)

2. YILMAZ GÜNEY ÖDÜLÜ: Neden Tarkovski Olamıyorum (Yön: Murat Düzgünoğlu, Yapımcı: Murat Düzgünoğlu, Osman Özcan)

3. ADANA İZLEYİCİ ÖDÜLÜ: Yağmur-Kıyamet Çiçeği

4. EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ: Nisan Dağ, Esra Saydam (Deniz Seviyesi)

5. EN İYİ SENARYO ÖDÜLÜ: Derviş Zaim (Balık)

6. EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ: (paylaştırıldı)

Deniz Özdoğan (İçimdeki Balık) ve Damla Sönmez (Deniz Seviyesi)

7. EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ: (paylaştırıldı)

Tansu Biçer (Toz Ruhu), Ahmet Rıfat Şungar (Deniz Seviyesi)

Jüri Özel Ödülü: Settar Tanrıöğen (Yağmur-Kıyamet Çiçeği, Toz Ruhu ve Nergis Hanım filmlerindeki performansı ile)

8. EN İYİ MÜZİK ÖDÜLÜ: Kyle Woodworth (Deniz Seviyesi)

9. EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ ÖDÜLÜ: John Wakayama Carey (Deniz Seviyesi)

10. EN İYİ SANAT YÖNETMENİ ÖDÜLÜ: Osman Özcan (Toz Ruhu)

11. EN İYİ KURGU ÖDÜLÜ: Özcan Vardar (Deniz Seviyesi)

12. EN İYİ YRD. KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ: Esra Bezen Bilgin (Silsile)

13. EN İYİ YRD. ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ: Serkan Keskin (Silsile)

14. “TÜRKAN ŞORAY” UMUT VEREN GENÇ KADIN OY. ÖD: Begüm Akkaya (Nergis Hanım)

15. UMUT VEREN GENÇ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ: Aytaç Uşun (Silsile)

*SİYAD EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: Yağmur-Kıyamet Çiçeği (Onur Aydın)

*FİLM-YÖN EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ: Yağmur-Kıyamet Çiçeği