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Kültür-Sanat

Toz: İstanbul'dan Afganistan'a bir yol hikâyesi

Gözde Kural'ın yazıp yönettiği ‘Toz’ Filmi, dünya prömiyerini Montreal Film Festivali'nde yapacak

26 Ağustos 2016 00:03

İstanbul'dan Afganistan'a bir yol hikâyesini anlatan ‘Toz’ Filmi, dünya prömiyerini bu yıl 40. kez düzenlenecek olan Montreal Film Festivali'nde yapacak. 

Gözde Kural'ın yazıp yönettiği ‘Toz’un başrollerinde Öykü Karayel, Beran Soysal ve Muhammed Cangören yer alıyor.

Türk oyuncularının yanı sıra filmde, Afganistan sinemasının oyuncuları Abdul Qadir Farookh, Haji Gul Aser ve Masud Ahmadi eşlik ediyor.

TFP ve Galata Film’in yapımcılığını üstlendiği ‘Toz’un çekimleri, geçtiğimiz sene İstanbul ve Afganistan’da gerçekleştirildi.

Görüntü yönetmenliğini Ferhat Uzundağ'ın, kurgusunu Aylin Zoi Tinel’in yaptığı filmin müziklerini ise Hasan Özsüt besteledi.

Dünya dünya prömiyerini Montreal Film Festivali'nde yapacak olan 'Toz'un yeni yayımlanan fragmanı şöyle:

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