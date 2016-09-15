Toz bulutundan yeni ve dev bir gezegen doğdu

Astronomlar, dünyaya güneşten sonra en yakın yıldızlardan TW Hydrae'nin toz bulutundan doğan yeni ve dev bir gezegen keşfetti.

Şili'deki bazı radyo teleskoplarını kullanan astronomlar, dünyadan 176 milyon ışık yılı uzakta oluşan yeni bir gezegen sistemini gözlemeyi başardı.

Keşfedilen yeni gezegenin, Güneş Sistemi içindeki Uranüs ve Neptün gezegenlerine benzer olduğu düşünülüyor.

Astronomların elde ettiği bulgular, Astrophysical Journal Letters adlı akademik dergide yayımlanacak.

Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin bulunduğu son 20 yıldır, astronomlar, birçok gezegen sisteminin Güneş etrafındaki sekiz gezegenli sisteme benzemediklerini tespit etti.

Japonya'daki Ibaraki Üniversitesi'nden Takaşi Tsukagoshi ve meslektaşları, araştırmaları çerçevesinde yeni gezegen sistemlerinin oluşumunu da inceliyor.

TW Hydrae, yaklaşık 10 milyon yaşında bir yıldız olarak, dünyaya en yakın genç yıldızlardan biri.

Yıldızın yakınlığı ve dönme ekseninin Dünya'ya doğru olması sayesinde, astronomlar bu sistemden oldukça kaliteli görüntü elde edebiliyor.

Genç yıldız, toz bulutundan oluşan bir diskle çevrelenmiş durumda.

Bu toz bulutu içindeki daha büyük kütleler, yerçekimi ve sürtünme nedeniyle, yıldızın uzağına doğru itiliyor.