Toys "R" Us'ın ABD'deki tüm şubeleri yine kapatıldı

T24 Dış Haberler

Bir zamanlar dünyanın en çok tanınan oyuncak mağazalarından olan Toys "R" Us, yine ABD'deki tüm mağazalarını kapatıyor.

Şirketin orijinal sahipleri batıp tüm mağazalarını kapadıktan sonra Toys "R" Us, Tru Kids Inc.'e satılmıştı. Toys "R" Us'ın yeni sahipleri 2019'un sonunda New Jersey ve Texas'ta iki yeni mağaza açtı.

Tru Kids Inc., pandemi nedeniyle 2 şubeyi de kalıcı olarak kapattıklarını duyurdu. Şirket, markaya talebin hala yüksek olduğunu, ancak daha fazla trafik alacak lokasyonlar seçmeyi planladıklarını söyledi.

ABD'nin dışında hala 700'den fazla Toys "R" Us bulunuyor.