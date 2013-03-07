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Bilim / Teknoloji

Toyota'dan üç tekerli kişisel araç

Toyota, geliştireceği üç tekerli araç ile motosikletleri araca dönüştürmeyi planlıyor

07 Mart 2013 09:54

Japon otomobil üreticisi Toyota, şehir içi kullanım için motosikletleri araca dönüştürecek bir projeye hazırlanıyor. i-ROAD adındaki projede aracın üç tekeri olacak ve sürücünün oturacağı tamemen kapalı bir kokpite sahip olacak. Kişisel araç olarak tanımlansa da, iki koltuğu bulunacak araç, Toyota’nın iddiasına göre bir scooter büyüklüğünde olacak.

Ön tekerler, iki tane 2W (3 beygir gücü) motorla çalışacak ve araç maksimum 45 km hıza ulaşacak. Elektrik gücüyle çalışacak olan i-ROAD, sahip olduğu lityum-iyon batarya sayesinde tek seferde 50 km yol alabilecek. Bataryanın ömrü ise 3 saat olacak.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, i-ROAD’un bilgisayarı, hız, jiroskop açısı ve direksiyon hareketlerini hesaplayarak gerekli olan manevraları ayarlayacak. Manevralar, süspansiyonlara yerleştirilmiş olan aktüatörler aracılığıyla yapılacak.

Toyota’nın geliştirme aşamasında olduğu i-ROAD’un, yoğun nüfuslu yerleşim birimlerinde gelecek 10 yıl içinde kullanılması bekleniyor. Bir diğer merak edilen konu, aracın isminden dolayı Apple ile mahkemelik olup olmayacağı.

 

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