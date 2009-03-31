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Yaşam

Toyota'dan "3'ü 1 arada" otomobil

Toyota "3'ü 1 arada" modeli Urban Cruiser ile mini SUV sınıfına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

31 Mart 2009 03:00

Toyota, son yıllarda yıldızı parlayan mini SUV sınıfına, ilk kez 2006 yılında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda gün yüzüne çıkardığı Urban Cruiser ile katılıyor. Firmanın bu yıl Avrupa'da piyasaya sunmayı planladığı Urban Cruiser, sportif yapısı, bir SUV'a göre küçük orta sınıf otomobile göre ise büyük boyutları, teknolojik donanımları, yüksek güvenlik donanımı ve üstün yakıt ekonomisi ile pek çok modelden pazar çalacağa benziyor.

Toyota'dan "3'ü 1 arada" otomobil - FOTOGALERİ

Boyutları nedeniyle '3'ü 1 arada' şeklinde tanımlanan Urban Cruiser, 90 beygir güç üreten 1.4 litre D-4D dizel ve 101 beygir güç üreten 1.3 litre VVT-i benzinli motor seçeneklerine sahip olacak. Dizel motorda 4.9, benzinli motorda ise 5.5 litrelik tüketim depğerleriyle son derece ekonomik olduğunu kanıtlayan Urban Cruiser, 6 ileri vites kutusu ve yüksek tork değerleriyle şehir içinde keyifli bir sürüş vadediyor.

Benzinli motorla sunulacak 'Stop&Start' teknolojisi ise, otomobil durdurduğu sırada motoru durdurup hareket anında yeniden çalıştırarak özellikle şehir içi kullanımında yakıt tüketimini ve gaz salınımını azaltmayı amaçlıyor.

Urban Cruiser güvenlik konusunda da iddialı. Otomobilde ABS, EBD, VSC, TRC ve 7 hava yastığı gibi güvenlik donanımları sayesinde güvenli yolculuklar vadediyor. Toyota'nın Avrupa pazarına özel tasarladığı 12 modelden biri olan Urban Cruiser, 2010 model olarak Türkiye'de de satılmaya başlanacak.

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