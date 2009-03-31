Toyota'dan "3'ü 1 arada" otomobil - FOTOGALERİ

Boyutları nedeniyle '3'ü 1 arada' şeklinde tanımlanan Urban Cruiser, 90 beygir güç üreten 1.4 litre D-4D dizel ve 101 beygir güç üreten 1.3 litre VVT-i benzinli motor seçeneklerine sahip olacak. Dizel motorda 4.9, benzinli motorda ise 5.5 litrelik tüketim depğerleriyle son derece ekonomik olduğunu kanıtlayan Urban Cruiser, 6 ileri vites kutusu ve yüksek tork değerleriyle şehir içinde keyifli bir sürüş vadediyor.Benzinli motorla sunulacak 'Stop&Start' teknolojisi ise, otomobil durdurduğu sırada motoru durdurup hareket anında yeniden çalıştırarak özellikle şehir içi kullanımında yakıt tüketimini ve gaz salınımını azaltmayı amaçlıyor.Urban Cruiser güvenlik konusunda da iddialı. Otomobilde ABS, EBD, VSC, TRC ve 7 hava yastığı gibi güvenlik donanımları sayesinde güvenli yolculuklar vadediyor. Toyota'nın Avrupa pazarına özel tasarladığı 12 modelden biri olan Urban Cruiser, 2010 model olarak Türkiye'de de satılmaya başlanacak.